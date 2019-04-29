Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку после победы в матче 26-го тура чемпионата России над "Крыльями Советов" (4:2). Об этом 30-летний россиянин рассказал в своем Инстаграме.
Дзюба отдал две голевые передачи во встрече с "Крыльями Советов".
– Всем привет, хочу поздравить всех с победой. Спасибо за вашу доброту, переживания и поддержку, которая очень важна и нужна любому футболисту и человеку. Я вам благодарен!
Любите футбол, переживайте за сборную России, а клубные принадлежности уже на ваше усмотрение, – сказал Дзюба.
"Зенит" с 57 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.
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Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 28 Апр 2019 в 4:10 PDT
Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 28 Апр 2019 в 4:10 PDT
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