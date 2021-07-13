«Нижний Новгород» проведет товарищеский матч с ЦСКА

«Нижний Новгород» продолжает подготовку к сезону.

Как информирует клубная пресс-служба, в среду, 14 июля, команда на утренней тренировке проведет двустороннюю игру.

А на понедельник, 19 июля, запланирован выездной контрольный матч с ЦСКА.

26 июля «Нижний Новгород» в 1-м туре чемпионата России примет «Сочи».