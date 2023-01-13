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Сегодня, 19:18

Аршавин: «Уровень РПЛ, конечно, просел, но интерес к турниру остался плюс-минус таким же»

Алина Савинова
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Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин оценил уровень РПЛ после отстранения российских команд от международных турниров.

«Уровень, конечно, просел по сравнению с тем, что было до этих событий. Но мне кажется, интерес к турниру остался плюс-минус таким же, как раньше. Было много увлекательных матчей в нынешнем сезоне. Лично мне интересно смотреть чемпионат России. Не знаю как другим. Пускай болельщики оценивают, но, на мой взгляд, есть позитивные моменты. Например, стало больше голов. Не знаю почему. Может, хуже защитники стали играть. Плюс есть неожиданности. К примеру, «Локомотив» плетется внизу турнирной таблицы. Да и у других команд в матчах есть какие-то сенсации, неожиданности», — приводят «Известия» слова Аршавина.

На данный момент «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. Второе место занимает «Спартак» (36 очков). Тройку лидеров замыкает «Ростов» (35).

Весной УЕФА отстранил российские клубы и сборную от международных турниров.

Источник: https://iz.ru/1453774/aleksei-fomin/nam-ne-dadut-sygrat-na-chempionate-mira-2026
Андрей Аршавин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Источник: защитник «Спартака» Мевля может перейти в «Сочи»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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