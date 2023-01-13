Аршавин: «Уровень РПЛ, конечно, просел, но интерес к турниру остался плюс-минус таким же»

Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин оценил уровень РПЛ после отстранения российских команд от международных турниров.

«Уровень, конечно, просел по сравнению с тем, что было до этих событий. Но мне кажется, интерес к турниру остался плюс-минус таким же, как раньше. Было много увлекательных матчей в нынешнем сезоне. Лично мне интересно смотреть чемпионат России. Не знаю как другим. Пускай болельщики оценивают, но, на мой взгляд, есть позитивные моменты. Например, стало больше голов. Не знаю почему. Может, хуже защитники стали играть. Плюс есть неожиданности. К примеру, «Локомотив» плетется внизу турнирной таблицы. Да и у других команд в матчах есть какие-то сенсации, неожиданности», — приводят «Известия» слова Аршавина.

На данный момент «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. Второе место занимает «Спартак» (36 очков). Тройку лидеров замыкает «Ростов» (35).

Весной УЕФА отстранил российские клубы и сборную от международных турниров.