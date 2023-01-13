Черевченко заявил, что «Бешикташ» — отличный вариант для Баринова

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко отреагировал на возможный переход полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова в турецкий «Бешикташ».

«Бешикташ» — хороший европейский клуб, который каждый сезон борется за высшие места чемпионата Турции. А турецкая Суперлига — чемпионат хорошего уровня, плюс это возможность выступать в еврокубках. Конечно, я не могу решать за Баринова, но считаю, что «Бешикташ» — это отличный вариант для Димы, это шаг вперед. Если все сложится, «Бешикташ» может стать трамплином в более серьезные европейские команды", — приводит слова Черевченко «РБ Спорт».

Ранее агент Баринова Павел Банатин в разговоре с «СЭ» сообщил об о том, что турецкий клуб направил бумагу об интересе к игроку в «Локомотив».

Действующее соглашение хавбека с «Локомотивом» рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне 26-летний Баринов провел за железнодорожников 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Стоимость футболиста по данным Transfermarkt оценивается в 9 миллионов евро.