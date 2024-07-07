Аршавин — о переходе Соболева в «Зенит»: «Состав и так уже очень усилен»
Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин в разговоре с «СЭ» оценил трансферную политику клуба летом.
«Ждем ли усиления Соболевым? Я не знаю. На мой взгляд, состав «Зенита» и так уже очень усилен. Значит Соболев не нужен? Нужен или не нужен — решать не мне. Илич? Пишут много. Илич, еще кто-то из Турции. Пока ничего неизвестно», — сказал Аршавин «СЭ».
Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 10 голов и сделал 9 результативных передач в 34 матчах за команду во всех турнирах.
По информации «СЭ», «Спартак» согласен отпустить Соболева в «Зенит» за 11 миллионов евро, при этом клуб из Санкт-Петербурга не готов платить такую сумму за 27-летнего россиянина.
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|Краснодар
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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