Челебадзе: «Пока Россию не вернут в еврокубки, никто из сборной Грузии не захочет ехать в РПЛ»
Бывший нападающий сборной СССР Реваз Челебадзе оценил идею перехода игроков национальной команды Грузии в российские клубы.
— Вы можете поверить в то, что игроки сборной Грузии окажутся в чемпионате России?
— Нет, пока Россию не вернут в еврокубки. Все хотят играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Сейчас грузины не захотят ехать в РПЛ, — приводит слова Челебадзе Metaratings.ru.
На Евро-2024 сборная Грузии дошла до 1/8 финала соревнований, где уступила национальной команде Испании (1:4).
Источник: Metaratings.ru
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|Локомотив
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5
|Спартак
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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Локомотив – Акрон
|- : -
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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