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«Оренбург» победил азербайджанский клуб «Сумгаит» в товарищеском матче

Руслан Минаев
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«Оренбург» победил «Сумгаит» в товарищеской встрече — 2:1. Игра проходила в городе Кызылджахамам (Турция).

Российский клуб пропустил на 39-й минуте и забил дважды — на 85-й и 88-й минутах.

21 июля «Оренбург» примет «Спартак» в матче первого тура РПЛ сезона-2024/25.

Товарищеские матчи. Клубы.
07 июл, 17:00. ()
Оренбург
2:1
Сумгаит

Футбол
ФК Оренбург
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