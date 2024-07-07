«Оренбург» победил азербайджанский клуб «Сумгаит» в товарищеском матче

«Оренбург» победил «Сумгаит» в товарищеской встрече — 2:1. Игра проходила в городе Кызылджахамам (Турция).

Российский клуб пропустил на 39-й минуте и забил дважды — на 85-й и 88-й минутах.

21 июля «Оренбург» примет «Спартак» в матче первого тура РПЛ сезона-2024/25.