Ян защитил пояс в легчайшем весе в бою с Двалишвили на UFC 333

Российский боец Петр Ян победил представителя Грузии Мераба Двалишвили на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

Поединок, ставший соглавным событием вечера, завершился в пользу Яна единогласным решением судей. 33-летний россиянин защитил пояс в легчайшем весе. Он провел третий поединок против Двалишвили: в марте 2023 года победу одержал Мераб, в декабре 2025-го — россиянин.

Ян вышел на этот бой вместе с сыновьями и российским флагом под песню «Стволок за поясок». Он одержал 21-ю победу при 5 поражениях в ММА. У 35-летнего Двалишвили 21 победа при 6 поражениях.

Главным событием вечера в Абу-Даби станет титульный поединок между Александром Волкановски и Мовсаром Евлоевым.

ММА UFC: Ян — Двалишвили

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