Аршавин назвал условие, при котором «Краснодар» поборется за чемпионство в следующем сезоне

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин назвал условие, при котором «Краснодар» будет бороться за золото РПЛ в следующем сезоне.

По словам Аршавина, у «Краснодара» будут шансы завоевать чемпионство лишь в том случае, если руководство черно-зеленых сохранит в составе полузащитника Эдуарда Сперцяна.

«Уход Сафонова — потеря для «Краснодара». С другой стороны, Агкацев — тоже хороший голкипер. Если уйдет Сперцян, это больше скажется на потенциале команды. Алонсо ушел, будет сложно. Но если хотя бы Сперцян останется, то все возможно», — приводит слова Аршавина «КП Спорт».

В сезоне-2023/24 «Краснодар» впервые в своей истории завоевал серебряные медали чемпионата России.