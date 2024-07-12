Аршавин назвал условие, при котором «Краснодар» поборется за чемпионство в следующем сезоне
Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин назвал условие, при котором «Краснодар» будет бороться за золото РПЛ в следующем сезоне.
По словам Аршавина, у «Краснодара» будут шансы завоевать чемпионство лишь в том случае, если руководство черно-зеленых сохранит в составе полузащитника Эдуарда Сперцяна.
«Уход Сафонова — потеря для «Краснодара». С другой стороны, Агкацев — тоже хороший голкипер. Если уйдет Сперцян, это больше скажется на потенциале команды. Алонсо ушел, будет сложно. Но если хотя бы Сперцян останется, то все возможно», — приводит слова Аршавина «КП Спорт».
В сезоне-2023/24 «Краснодар» впервые в своей истории завоевал серебряные медали чемпионата России.
Источник: «КП Спорт»
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|20.07
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
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|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
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Ахмат – Краснодар
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|21.07
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