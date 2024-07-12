Аршавин заявил, что «Спартак» может конкурировать с «Зенитом» на трансферном рынке
Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин считает, что «Спартак» способен составлять сине-бело-голубым конкуренцию на трансферном рынке.
«Реально ли конкурировать с «Зенитом» на трансферном рынке? Почему нет? «Спартак» может себе это позволить. Я не думаю, что у них меньше финансов, чем у «Зенита». Они могут покупать игроков, которых хотят», — цитирует Аршавина «КП».
В минувшем сезоне «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. «Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице. Первый тур нового сезона РПЛ пройдет 20-22 июля. «Зенит» на выезде сыграет с «Крыльями», а «Спартак» в гостях встретится с «Оренбургом».
Источник: «КП»
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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|0-0
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|ЦСКА
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|0-0
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|Ростов
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|0
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|0
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8
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9
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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