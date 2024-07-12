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Аршавин заявил, что «Спартак» может конкурировать с «Зенитом» на трансферном рынке

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин считает, что «Спартак» способен составлять сине-бело-голубым конкуренцию на трансферном рынке.

«Реально ли конкурировать с «Зенитом» на трансферном рынке? Почему нет? «Спартак» может себе это позволить. Я не думаю, что у них меньше финансов, чем у «Зенита». Они могут покупать игроков, которых хотят», — цитирует Аршавина «КП».

В минувшем сезоне «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. «Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице. Первый тур нового сезона РПЛ пройдет 20-22 июля. «Зенит» на выезде сыграет с «Крыльями», а «Спартак» в гостях встретится с «Оренбургом».

Источник: «КП»
Андрей Аршавин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
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Оренбург – Спартак
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