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Агент Лоуренса: «Скоро Николас прилетит в Россию»

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Дмитрий Селюк, агент полузащитника Николаса Лоуренса, рассказал о скором прибытии футболиста в Россию для подписания контракта с махачкалинским «Динамо».

«Буквально вчера Николас получил рабочую визу, все в рабочем процессе. Сейчас он в Нигерии, но уже скоро вылетает в Россию. Он здорово проявил себя в Турции. Уверен, «Динамо» он точно поможет», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Лоуренс выступал за турецкий «Карагюмрюк». В России полузащитник успел поиграть за «Химки», «Тамбов» и «Олимп-Долгопрудный».

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Дмитрий Селюк
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 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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