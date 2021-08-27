«Арсенал» выступил с заявлением по скандальному голу в игре с «Ахматом»

«Арсенал» выступил с заявлением по поводу скандального гола в матче шестого тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».

«Есть принципы Fair play. Случившийся вчера эпизод является классическим примером этого негласного правила и принципов, которые активно поддерживаются и ФИФА, и УЕФА, — говорится в сообщении пресс-службы «Арсенала». — Наш защитник демонстративно и умышленно выбивал мяч в аут, потому что его партнеру требовалась медицинская помощь. Можно рассказывать все что угодно, но не понимать в той ситуации этого было невозможно. Это было очевидно всем, в том числе и игроку «Ахмата», оставившему мяч в игре. Сравнивать момент во вчерашней игре с тем, что произошло в 2018 году в Туле, совершенно некорректно. Там никто не лежал на газоне, никто не выбивал мяч в аут, никто не акцентировал внимание на травме партнера. Это абсолютно разные ситуации и истории. Проводить какие-то параллели здесь абсолютно неуместно».

Матч «Ахмат» — «Арсенал» (2:1) состоялся вчера, 26 августа. Первый забитый мяч грозненцев стал скандальным: Радакович выбивал мяч в аут, чтобы партнеру оказали помощь, но Бериша не дал мячу уйти и продолжил атаку, которая завершилась голом. После этого между игроками произошла стычка.