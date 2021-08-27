«Ростов» разгромил «Чертаново», «Краснодар» обыграл «Арсенал» в молодежном первенстве
14:03
«Ростов» в матче седьмого тура молодежного первенства премьер-лиги в гостях победил «Чертаново» со счетом 3:0.
В другой встрече «Краснодар» также на чужом поле обыграл «Арсенал» со счетом 3:1.
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Седьмой тур
«Чертаново» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:3 (0:1)
Голы: Николаев, 33 (0:1). Хромов, 54 (0:2). Турищев, 87 (0:3).
Судья: Сагдиев (Набережные Челны).
27 августа. Москва. Стадион «Арена Чертаново».
«Арсенал» (Тула) — «Краснодар» (Краснодар) — 1:3 (1:1)
Голы: Гайворонский, 40 (0:1). Кайнов, 42 — с пенальти (1:1). Логачев, 82 (1:2). Сычев, 90+3 (1:3).
Удаление: Лутай (Арсенал Т — мол.), 90.
Судья: Тупиков (Южно-Сахалинск).
27 августа. Тула. Стадион «СШ Арсенал».
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