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«Арсенал» вылетел на сборы в Австрию

11:20
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Тульский «Арсенал» вылетел в Австрию для подготовки к сезону-2021/22, сообщает пресс-служба.

В Австрии пройдут два заключительных сбора команды, в рамках которых запланированы 5 товарищеских матчей. Сборы завершатся 16 июня.

Первый официальный матч в сезоне-2021/22 «Арсенал» проведет 24 июля на выезде против «Локомотива».

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