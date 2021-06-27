«Арсенал» вылетел на сборы в Австрию
11:20
Тульский «Арсенал» вылетел в Австрию для подготовки к сезону-2021/22, сообщает пресс-служба.
В Австрии пройдут два заключительных сбора команды, в рамках которых запланированы 5 товарищеских матчей. Сборы завершатся 16 июня.
Первый официальный матч в сезоне-2021/22 «Арсенал» проведет 24 июля на выезде против «Локомотива».
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