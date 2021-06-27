Бруно Фукс: «Мне комфортно работается с Березуцким»

Бразильский защитник Бруно Фукс, который отработал этот австрийский сбор в общей группе ЦСКА, рассказал о восстановлении после тяжелой травмы и поделился впечатлениями от нового тренера Алексея Березуцкого.

— Слава Богу, сейчас я наконец чувствую себя очень хорошо, — цитирует Фукса сайт ЦСКА. — Набираю оптимальные кондиции — потихоньку, потому что пропустил очень длительное время. Меня переполняют эмоции, я горю желанием играть!



Это был очень непростой период, я приехал в новую страну, в новую команду, и в первой же игре получил повреждение. Потом были еще травмы, время реабилитации значительно увеличилось, но я оставил все проблемы в прошлом сезоне. Надеюсь, это будет великолепный год и для меня, и для ПФК ЦСКА! Хочу провести максимум матчей, выходить на поле в каждой игре. Буду доказывать свою состоятельность, чтобы тренеры выбирали именно меня. Готов бороться за место в основе!

— Кто помогал тебе справляться с черной полосой все эти сложные месяцы?

— Конечно, вся моя семья. Моя девушка. Мои представители, которые не отвернулись от меня, не сбросили меня со счетов. Есть агенты из тех, что забывают про футболиста, выбывшего из строя на десять месяцев. В моем случае они мне, наоборот, помогали, окружили меня людьми, которые постоянно содействовали мне в восстановлении.

Но отдельно я хотел бы сказать спасибо всей нашей команде, а особенно Марио Фернандесу. Мы с ним начали общаться еще до моего переезда в Россию, он всегда очень лестно отзывался о клубе, который впоследствии стал и моим. В лучших красках и в то же время максимально правдиво говорил о том, как все здесь устроено, о болельщиках, о разных нюансах жизни. Получить травму и пройти такое восстановление было настоящим испытанием, но теперь я хочу сделать все, чтобы принести ПФК ЦСКА пользу.

— Можно ли сказать, что ты близок к тому, чтобы выйти на поле в предстоящем товарищеском матче?

— Все сходятся на том, что нужно возвращаться аккуратно и постепенно. Повторюсь, у меня никогда не было травмы, которая выводила бы из строя на десять месяцев. Именно в следующем, завтрашнем матче я вряд ли буду готов сыграть 90 минут — чувствую это по физическому, техническому своему состоянию. Но если тренеры доверят мне какой-то игровой отрезок — сделаю все, чтобы показать себя с самой лучшей стороны.

— Новый тренер Алексей Березуцкий — сам в прошлом очень сильный защитник, который видел с командой все и многое выиграл. Как выстраивается ваше общение?

— Нам как защитникам несложно друг друга понять. Он играл на моей позиции, был значимым футболистом. Более того, Алексей — один из идолов клуба, я очень уважаю его. Мы постоянно разговариваем, и тренер доносит, что и как надо делать, как располагаться в тех или иных эпизодах. Мне комфортно работается с ним.