Григорий Иванов и Александр Медведев сыграли в теннис в ОАЭ. Видео

«Урал» и «Зенит» поводят тренировочные сборы в ОАЭ. Президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов встретился генеральный директором команды из Санкт-Петербурга.

Они даже провели товарищеский матч по теннису.