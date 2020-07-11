На 28-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — «Тамбов» правильно поступил арбитр Павел Кукуян, не назначив пенальти в ворота хозяев поля. В том моменте в штрафной площади тульской команды упал Георгий Мелкадзе, призывая судья указать на 11-метровую отметку.

Сделал он это по собственному желанию, пытаясь заработать фол. Но даже если его соперник нарушил бы правила, наказать его пенальти было бы нельзя. Дело в том, что Мелкадзе упал еще до того, как мяч был введен в игру другим футболистом «Тамбова» ударом со штрафного. То есть мяч еще не находился в игре. (Александр Бобров)