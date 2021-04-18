Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Арсенал» — «Тамбов»: Луценко увеличил преимущество хозяев

14:31
Теги:

Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко отметился забитым голом в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России. Он увеличил преимущество хозяев в счете — 2:0.

Для 34-летнего форварда это только второй гол в нынешнем сезоне.

Арсенал Т — Тамбов

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры