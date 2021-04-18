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«Спартак» не сможет увеличить квоту для зрителей на матч с ЦСКА

14:46
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Глава департамента по связям с общественностью Антон Фетисов, рассказал, что «Спартак» не сможет увеличить квоту для зрителей на матч 27-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА из-за запрета Роспотребнадзора, который сообщил о необходимости сохранить ограничительные меры.

«Мы получили ответ от РПН, в котором нам сообщили о необходимости сохранения ограничительных мер. Матч смогут посетить не более 50% зрителей от вместимости арены», — цитирует Фетисова ТАСС.

Московское дерби состоится 25 апреля на «Открытие-Арене». Начало — в 16.30 мск. «Спартак» с 47 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 46 баллами — на пятой строчке.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11180901

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