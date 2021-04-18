«Спартак» не сможет увеличить квоту для зрителей на матч с ЦСКА
Глава департамента по связям с общественностью Антон Фетисов, рассказал, что «Спартак» не сможет увеличить квоту для зрителей на матч 27-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА из-за запрета Роспотребнадзора, который сообщил о необходимости сохранить ограничительные меры.
«Мы получили ответ от РПН, в котором нам сообщили о необходимости сохранения ограничительных мер. Матч смогут посетить не более 50% зрителей от вместимости арены», — цитирует Фетисова ТАСС.
Московское дерби состоится 25 апреля на «Открытие-Арене». Начало — в 16.30 мск. «Спартак» с 47 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 46 баллами — на пятой строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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