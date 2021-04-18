«Урал» — «Рубин»: ошибку арбитра Любимова исправил ВАР Левников
На 80-й минуте матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Рубин» (0:1) ошибся арбитр Артем Любимов, не назначивший пенальти в ворота гостей. Он не заметил, что Филип Уремович сбил Андрея Панюкова, или неверно квалифицировал действия защитника.
Судье помогли его видеоассистенты Кирилл Левников и Егор Болховитин. После проверки они предложили Любимову посмотреть видеозапись, только после этого он указал на 11-метровую отметку.
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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