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«Урал» — «Рубин»: ошибку арбитра Любимова исправил ВАР Левников

14:29
Фрагмент в матче 26-го тура РПЛ «Урал» — «Рубин». Фото «СЭ» Фрагмент в матче 26-го тура РПЛ «Урал» — «Рубин». Фото «СЭ»
Фрагмент в матче 26-го тура РПЛ «Урал» — «Рубин». Фото «СЭ»
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На 80-й минуте матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Рубин» (0:1) ошибся арбитр Артем Любимов, не назначивший пенальти в ворота гостей. Он не заметил, что Филип Уремович сбил Андрея Панюкова, или неверно квалифицировал действия защитника.

Судье помогли его видеоассистенты Кирилл Левников и Егор Болховитин. После проверки они предложили Любимову посмотреть видеозапись, только после этого он указал на 11-метровую отметку.

(Александр Бобров)

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