Гендиректор «Ротора» рассказал, за счет чего команда может отнять очки у ЦСКА
Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский поделился мнением о предстоящем матче команды из Волгограда против ЦСКА в рамках 25-го тура Тинькофф РПЛ.
«Все футболисты здоровы, готовы играть. За счет чего «Ротор» попробует отобрать очки у ЦСКА? За счет хорошей игры, дисциплины и настроя», — приводит ТАСС слова Рекечинского.
Матч ЦСКА — «Ротор» состоится в понедельник, 12 апреля. Начало встречи — в 19.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю