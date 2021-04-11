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Гендиректор «Ротора» рассказал, за счет чего команда может отнять очки у ЦСКА

13:35
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Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский поделился мнением о предстоящем матче команды из Волгограда против ЦСКА в рамках 25-го тура Тинькофф РПЛ.

«Все футболисты здоровы, готовы играть. За счет чего «Ротор» попробует отобрать очки у ЦСКА? За счет хорошей игры, дисциплины и настроя», — приводит ТАСС слова Рекечинского.

Матч ЦСКА — «Ротор» состоится в понедельник, 12 апреля. Начало встречи — в 19.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11116813

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