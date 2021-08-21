«Арсенал» — «Спартак»: правильно ли поступил судья, не наказав гостей 11-метровым?
На 90+2-й минуте матча 5-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — «Спартак» (1:1) арбитр Владимир Москалев поступил правильно, не назначив пенальти в ворота красно-белых.
Судья верно определил, что действия спартаковских защитников не стали причиной падения Даниила Хлусевича. Кроме того, рефери не понравилась красота полета игрока туляков, и он вынес ему предупреждение за неспортивное поведение.
20-летний Хлусевич забил гол в ворота московской команды на 82-й минуте встречи. В составе «Спартака» отличился форвард Эсекиэль Понсе (76-я минута).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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