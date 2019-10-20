«Арсенал» — «Сочи»: все голы матча
«Арсенал» принимает дома «Сочи» в матче 13-го тура чемпионата России. На 6-й минуте встречи полузащитник гостей Андрей Мостовой открыл счет в игре.
Спустя 21 минуту форвард туляков Евгений Луценко не смог реализовать пенальти. Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев отбил удар российского футболиста.
Тот же Луценко эффектно забил гол в падении через себя на 30-й минуте игры, но главный арбитр встречи Виталий Мешков взятие ворот отменил.
На 43-й минуте матча хавбек «Арсенала» Александр Ломовицкий реализовал 11-метровый удар.
На 55-й минуте встречи Мешков назначил очередной пенальти в ворота «Сочи». К точке подошел Ломовицкий, но Джанаев отбил удар хавбека.
6-я минута: гол Мостового
?? Второй гол Андрея Мостового в сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 20, 2019
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27-я минута: Джанаев отбил удар Луценко с пенальти
?? На 27-й минуте встречи #АрсеналСочи Сослан Джанаев отразил пенальти от Евгения Луценко.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 20, 2019
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30-я минута: незасчитанный гол Луценко
? На 29-й минуте Евгений Луценко забил гол в ворота «Сочи» ударом через себя. Судья отменил взятие ворот, зафиксировав опасную игру со стороны нападающего.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 20, 2019
? Согласны с решением арбитра?
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43-я минута: гол Ломовицкого
? Александр Ломовицкий реализовал пенальти в ворота гостей, назначенный при использовании системы VAR.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 20, 2019
? #АрсеналСочи на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? «МАТЧ! КЛУБ»https://t.co/cPNzG6v2Yc
55-я минута: Ломовицкий не реализует пенальти
? Сослан Джанаев второй раз отразил пенальти!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 20, 2019
? #АрсеналСочи на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? «МАТЧ! КЛУБ»https://t.co/FUDFtkNq4C
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