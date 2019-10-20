«Арсенал» принимает дома «Сочи» в матче 13-го тура чемпионата России. На 6-й минуте встречи полузащитник гостей Андрей Мостовой открыл счет в игре.

Спустя 21 минуту форвард туляков Евгений Луценко не смог реализовать пенальти. Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев отбил удар российского футболиста.

Тот же Луценко эффектно забил гол в падении через себя на 30-й минуте игры, но главный арбитр встречи Виталий Мешков взятие ворот отменил.

На 43-й минуте матча хавбек «Арсенала» Александр Ломовицкий реализовал 11-метровый удар.

На 55-й минуте встречи Мешков назначил очередной пенальти в ворота «Сочи». К точке подошел Ломовицкий, но Джанаев отбил удар хавбека.

6-я минута: гол Мостового

27-я минута: Джанаев отбил удар Луценко с пенальти

30-я минута: незасчитанный гол Луценко

? На 29-й минуте Евгений Луценко забил гол в ворота «Сочи» ударом через себя. Судья отменил взятие ворот, зафиксировав опасную игру со стороны нападающего.



? Согласны с решением арбитра?



? #АрсеналСочи на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/I8FP7dxvqU — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 20, 2019

43-я минута: гол Ломовицкого

55-я минута: Ломовицкий не реализует пенальти

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