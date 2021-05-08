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«Арсенал» — «Рубин»: Деспотович забил с пенальти

17:46
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Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович отличился во втором тайме матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Арсенала». Он реализовал пенальти — 1:2.

Отметим, что одиннадцатиметровый удар был назначен после подсказки ВАР.

Арсенал Т — Рубин

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