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«Арсенал» — «Рубин»: Ткачев получил красную карточку

17:45
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Полузащитник «Арсенала» Сергей Ткачев был удален во втором тайме матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубин». Он получил вторую желтую карточку.

Отметим, что за это нарушение Ткачева также был назначен пенальти.

Арсенал Т — Рубин

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