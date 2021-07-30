«Рубин» на выезде обыграл «Арсенал»
«Рубин» в гостях выиграл у тульского «Арсенала» (3:0) в матче второго тура Тинькофф РПЛ.
На 12-й минуте открыл счет Хван Ин Бом. На 37-й минуте Джордже Деспотович реализовал пенальти. Хвича Кварацхелия на 40-й минуте сделал счет крупным.
«Рубин» набрал шесть очков и вышел на первое место. У «Арсенала» ноль очков и последняя, 16-я позиция.
Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига
2-й тур
«Арсенал» (Тула) — «Рубин» (Казань) — 0:3 (0:3)
Голы: Хван Ин Бом, 12 (0:1). Деспотович, 37 — с пенальти (0:2). Кварацхелия, 40 (0:3).
«Арсенал»: Шамов, Смольников, Бурлак, Новосельцев, Степанов (Бьорнстрем, 63), Ткачев, Костадинов (Пантелеев, 46), Чаушич, Давиташвили (Хлусевич, 46), Луценко (Тудорие, 82), Марков (Э.Кангва, 46).
«Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович (Зотов, 82), Шатов, Зуев (В.Игнатьев, 65), Йевтич (Костюков, 65), Самошников, Хван Ин Бом (Мусаев, 46), Кварацхелия (Бакаев, 69), Деспотович, Хакшабанович.
Предупреждения: Бегич, 24. Костадинов, 33. Смольников, 53. Бакаев, 70.
Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Чельцов (Москва), Данченко (Уфа).
ВАР: Турбин (Дмитров). Калугин (Москва).
30 июля. Тула. Стадион «Арсенал».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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