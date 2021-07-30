Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Рубин» на выезде обыграл «Арсенал»

20:54
«Арсенал» уступил «Рубину». Фото ФК «Арсенал» Тула
«Арсенал» уступил «Рубину». Фото ФК «Арсенал» Тула
Теги:

«Рубин» в гостях выиграл у тульского «Арсенала» (3:0) в матче второго тура Тинькофф РПЛ.

На 12-й минуте открыл счет Хван Ин Бом. На 37-й минуте Джордже Деспотович реализовал пенальти. Хвича Кварацхелия на 40-й минуте сделал счет крупным.

«Рубин» набрал шесть очков и вышел на первое место. У «Арсенала» ноль очков и последняя, 16-я позиция.

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

2-й тур

«Арсенал» (Тула) — «Рубин» (Казань) — 0:3 (0:3)

Голы: Хван Ин Бом, 12 (0:1). Деспотович, 37 — с пенальти (0:2). Кварацхелия, 40 (0:3).

«Арсенал»: Шамов, Смольников, Бурлак, Новосельцев, Степанов (Бьорнстрем, 63), Ткачев, Костадинов (Пантелеев, 46), Чаушич, Давиташвили (Хлусевич, 46), Луценко (Тудорие, 82), Марков (Э.Кангва, 46).

«Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович (Зотов, 82), Шатов, Зуев (В.Игнатьев, 65), Йевтич (Костюков, 65), Самошников, Хван Ин Бом (Мусаев, 46), Кварацхелия (Бакаев, 69), Деспотович, Хакшабанович.

Предупреждения: Бегич, 24. Костадинов, 33. Смольников, 53. Бакаев, 70.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Чельцов (Москва), Данченко (Уфа).

ВАР: Турбин (Дмитров). Калугин (Москва).

30 июля. Тула. Стадион «Арсенал».

Арсенал Т — Рубин

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
ЦСКА
Локомотив

X2

31%

1.63

ТМ 2.5

23%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.74
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Ростов
Зенит

П2

36%

1.57

Ф2 (-1)

27%

1.87

ТБ 2.5

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Крылья Советов 0
Спартак 1
Матч завершен

П2

35%

1.83

ИТБ2 (1.5)

25%

1.88

Обе забьют - да

18%

1.84

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Олимпийцы шокированы смертью спортсменки на Кубе. Молот попал ей в голову
Как выглядит внебрачный сын композитора Игоря Крутого
Зеленский прибыл в Донбасс
В Турции устроили самосуд над подозреваемыми в поджоге лесов
Как часто можно есть рыбу?
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр