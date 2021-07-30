Александр Соболев: «Я ждал этого матча. Но немножко не так его представлял»

Нападающий «Спартака» Алекксандр Соболев поделился эмоциями после матча 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

«В первом тайме был момент. Не знаю, был ли там офсайд... Если бы забил, то было бы легче.

Зато забил с пенальти. Главное, по игре выиграли.

Я ждал этого матча. Где-то год. Но немножко не так его представлял. Хотел, чтобы стадион был заполнен. Но хотя бы так... Очень рад здесь снова оказаться. Самара для меня — родной клуб», — сказал Соболев в эфире «Матч Премьер».

Нападающий перешел в московский клуб именно из «Крыльев».