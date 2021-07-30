Александр Соболев: «Я ждал этого матча. Но немножко не так его представлял»
Нападающий «Спартака» Алекксандр Соболев поделился эмоциями после матча 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).
«В первом тайме был момент. Не знаю, был ли там офсайд... Если бы забил, то было бы легче.
Зато забил с пенальти. Главное, по игре выиграли.
Я ждал этого матча. Где-то год. Но немножко не так его представлял. Хотел, чтобы стадион был заполнен. Но хотя бы так... Очень рад здесь снова оказаться. Самара для меня — родной клуб», — сказал Соболев в эфире «Матч Премьер».
Нападающий перешел в московский клуб именно из «Крыльев».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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