Гол Соболева с пенальти принес «Спартаку» победу над «Крыльями Советов»

«Спартак» на выезде обыграл «Крылья Советов» в матче 2-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу москвичей.

Автором победного гола стал нападающий Александр Соболев, который реализовал пенальти во втором тайме. При этом форвард не стал праздновать гол в ворота бывшей команды.

Сам пенальти был назначен главным арбитром встречи Павлом Кукуяном после подсказки ВАР.

«Спартак» одержал первую победу в новом сезоне РПЛ. Это также первая победа красно-белых в официальном матче под руководством нового главного тренера Руя Витории.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

2-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Спартак» (Москва) — 0:1 (0:0)

Гол: Соболев, 68 — с пенальти.

«Крылья Советов» (Самара): Ломаев, Божин (Витюгов, 83), Зеффан, Солдатенков, Горшков, Якуба (Пруцев, 26), Зиньковский, Ежов (Пиняев, 76), Иванисеня, Сергеев (Онугха, 76), Сарвели (Цыпченко, 83).

«Спартак» (Москва): Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Мозес (Мирзов, 59), Зобнин (Крал, 74), Бакаев (Хендрикс, 86), Игнатов (Ларссон, 60), Умяров, Соболев.

Предупреждения: Горшков, 47. Мозес, 52. Бакаев, 65. Божин, 68. Иванисеня, 90.

Судьи: Кукуян (Сочи). Сейфетдинов (Казань), Назаров (Невинномысск).

ВАР: Шадыханов (Москва). Богач (Люберцы).

30 июля. Самара. Стадион «Самара Арена».