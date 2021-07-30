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Гол Соболева с пенальти принес «Спартаку» победу над «Крыльями Советов»

20:53
Александр Соболев. Фото ФК «Спартак»
Александр Соболев. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» на выезде обыграл «Крылья Советов» в матче 2-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу москвичей.

Автором победного гола стал нападающий Александр Соболев, который реализовал пенальти во втором тайме. При этом форвард не стал праздновать гол в ворота бывшей команды.

Сам пенальти был назначен главным арбитром встречи Павлом Кукуяном после подсказки ВАР.

«Спартак» одержал первую победу в новом сезоне РПЛ. Это также первая победа красно-белых в официальном матче под руководством нового главного тренера Руя Витории.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

2-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Спартак» (Москва) — 0:1 (0:0)

Гол: Соболев, 68 — с пенальти.

«Крылья Советов» (Самара): Ломаев, Божин (Витюгов, 83), Зеффан, Солдатенков, Горшков, Якуба (Пруцев, 26), Зиньковский, Ежов (Пиняев, 76), Иванисеня, Сергеев (Онугха, 76), Сарвели (Цыпченко, 83).

«Спартак» (Москва): Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Мозес (Мирзов, 59), Зобнин (Крал, 74), Бакаев (Хендрикс, 86), Игнатов (Ларссон, 60), Умяров, Соболев.

Предупреждения: Горшков, 47. Мозес, 52. Бакаев, 65. Божин, 68. Иванисеня, 90.

Судьи: Кукуян (Сочи). Сейфетдинов (Казань), Назаров (Невинномысск).

ВАР: Шадыханов (Москва). Богач (Люберцы).

30 июля. Самара. Стадион «Самара Арена».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
ЦСКА
Локомотив

X2

31%

1.63

ТМ 2.5

23%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.74
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Ростов
Зенит

П2

36%

1.57

Ф2 (-1)

27%

1.87

ТБ 2.5

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Крылья Советов 0
Спартак 1
Матч завершен

П2

35%

1.83

ИТБ2 (1.5)

25%

1.88

Обе забьют - да

18%

1.84

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Иван Шитик все материалы автора

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