Гол Соболева с пенальти принес «Спартаку» победу над «Крыльями Советов»
«Спартак» на выезде обыграл «Крылья Советов» в матче 2-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу москвичей.
Автором победного гола стал нападающий Александр Соболев, который реализовал пенальти во втором тайме. При этом форвард не стал праздновать гол в ворота бывшей команды.
Сам пенальти был назначен главным арбитром встречи Павлом Кукуяном после подсказки ВАР.
«Спартак» одержал первую победу в новом сезоне РПЛ. Это также первая победа красно-белых в официальном матче под руководством нового главного тренера Руя Витории.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
2-й тур
«Крылья Советов» (Самара) — «Спартак» (Москва) — 0:1 (0:0)
Гол: Соболев, 68 — с пенальти.
«Крылья Советов» (Самара): Ломаев, Божин (Витюгов, 83), Зеффан, Солдатенков, Горшков, Якуба (Пруцев, 26), Зиньковский, Ежов (Пиняев, 76), Иванисеня, Сергеев (Онугха, 76), Сарвели (Цыпченко, 83).
«Спартак» (Москва): Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Мозес (Мирзов, 59), Зобнин (Крал, 74), Бакаев (Хендрикс, 86), Игнатов (Ларссон, 60), Умяров, Соболев.
Предупреждения: Горшков, 47. Мозес, 52. Бакаев, 65. Божин, 68. Иванисеня, 90.
Судьи: Кукуян (Сочи). Сейфетдинов (Казань), Назаров (Невинномысск).
ВАР: Шадыханов (Москва). Богач (Люберцы).
30 июля. Самара. Стадион «Самара Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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