«Арсенал» прошел тестирование на коронавирус перед матчем с «Ростовом»

Футболисты «Арсенала» прошли тестирование на коронавирус перед матчем 24-го тура Тинькофф чемпионата России с «Ростовом». Об этом сообщает Twitter клуба. Все тесты оказались отрицательными.

?В «Арсенале» нет случаев заболевания COVID-19



Футболисты, тренерский штаб, персонал и сотрудники офиса прошли тестирование на коронавирус!



Все тесты дали отрицательный результат. pic.twitter.com/LqpDUdvB9R — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) June 25, 2020

«Ростов» находится на карантине, ранее сообщалось о шести зараженных в команде. Дончане занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 38 очков. «Арсенал» (28) — девятый. Встреча состоится в Ростове-на-Дону 27 июня.