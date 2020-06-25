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«Арсенал» прошел тестирование на коронавирус перед матчем с «Ростовом»

25 июня 2020, 17:23

Футболисты «Арсенала» прошли тестирование на коронавирус перед матчем 24-го тура Тинькофф чемпионата России с «Ростовом». Об этом сообщает Twitter клуба. Все тесты оказались отрицательными.

«Ростов» находится на карантине, ранее сообщалось о шести зараженных в команде. Дончане занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 38 очков. «Арсенал» (28) — девятый. Встреча состоится в Ростове-на-Дону 27 июня.

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