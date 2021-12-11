«Урал» в гостях разгромил «Ростов», Гаджимурадов сделал дубль
«Урал» одержал крупную победу над «Ростовом» в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России. Команда Игоря Шалимова в гостях разгромила соперника со счетом 4:1.
Все голы были забиты в первом тайме. У победителей дубль сделал полузащитник Рамазан Гаджимурадов. Также по голу забили защитник Арсен Адамов и хавбек Эрик Бикфалви.
У «Ростова» единственный гол на счету нападающего Дмитрия Полоза, который забил с пенальти. Форвард реализовал все 15 пенальти в РПЛ в своей карьере (4 из них — в этом сезоне).
«Урал» набрал 19 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. Отметим, что до этой встречи команда из Екатеринбурга за 17 туров забила только 8 голов.
«Ростов» опустился на 13-ю строчку (18 очков) и находится в зоне стыковых матчей.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/fbl_match-rostov-ural-334253/
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