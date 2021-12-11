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«Урал» в гостях разгромил «Ростов», Гаджимурадов сделал дубль

20:53
11 декабря. «Ростов» — «Урал» — 1:4. Фото ФК «Урал».
11 декабря. «Ростов» — «Урал» — 1:4. Фото ФК «Урал».
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«Урал» одержал крупную победу над «Ростовом» в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России. Команда Игоря Шалимова в гостях разгромила соперника со счетом 4:1.

Все голы были забиты в первом тайме. У победителей дубль сделал полузащитник Рамазан Гаджимурадов. Также по голу забили защитник Арсен Адамов и хавбек Эрик Бикфалви.

У «Ростова» единственный гол на счету нападающего Дмитрия Полоза, который забил с пенальти. Форвард реализовал все 15 пенальти в РПЛ в своей карьере (4 из них — в этом сезоне).

«Урал» набрал 19 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. Отметим, что до этой встречи команда из Екатеринбурга за 17 туров забила только 8 голов.

«Ростов» опустился на 13-ю строчку (18 очков) и находится в зоне стыковых матчей.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 18-й тур
11 дек, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:4
Урал
Голы
Гаджимурадов, 3 (0:1), Адамов, 6 (0:2), Полоз, 19 (1:2), Гаджимурадов, 39 (1:3), Бикфалви, 43 (1:4)
Ростов
Песьяков Терентьев (Лангович, 69 ) Калинин (Фольмер, 60 ) Баштуш Осипенко Мелехин (Сухомлинов, 69 ) Альмквист Глебов (Исик, 90+2 ) Байрамян Полоз Комличенко (Соу, 59 )
Урал
Помазун Гогличидзе Кузьмичев Герасимов Адамов Егорычев (Железнов, 66) Аугустыняк Гаджимурадов (Подберезкин, 83) Кулаков Гагнидзе (Маковский, 89) Бикфалви (Евсеев, 66)
Предупреждения
Байрамян 9, Осипенко 37, Лангович 74, Фольмер 81  -  Егорычев 56, Гаджимурадов 81
Судьи
Кукуян (Сочи) Назаров (Невинномысск) Сейфетдинов (Казань)
ВАР
Шадыханов (Москва) Богач (Люберцы)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Зенит

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/fbl_match-rostov-ural-334253/

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Иван Шитик все материалы автора

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