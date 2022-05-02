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Сегодня, 18:10

«Арсенал» — «Нижний Новгород»: составы команд на матч 27-го тура РПЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
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Сегодня, 2 мая, «Арсенал» примет «Нижний Новгород» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ. Стали известны стартовые составы команд.

«Арсенал» (Тула): Левашов, Степанов, Сокол, Смольников, Беляев, Кангва, Ткачев, Чаушич, Костадинов, Гулиев, Деспотович.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Гоцук, Козлов, Кечкеш, Масоэро, Юлдошев, Стоцкий, Кравцов, Ткачук, Калинский, Эннин.

Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
02 мая, 19:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
Нижний Новгород

Футбол
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
ФК Нижний Новгород
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 2 : 1
1.05 16:30
Химки – Уфа
 1 : 1
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 2 : 0
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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