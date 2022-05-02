«Арсенал» — «Нижний Новгород»: составы команд на матч 27-го тура РПЛ

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Сегодня, 2 мая, «Арсенал» примет «Нижний Новгород» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ. Стали известны стартовые составы команд.

«Арсенал» (Тула): Левашов, Степанов, Сокол, Смольников, Беляев, Кангва, Ткачев, Чаушич, Костадинов, Гулиев, Деспотович.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Гоцук, Козлов, Кечкеш, Масоэро, Юлдошев, Стоцкий, Кравцов, Ткачук, Калинский, Эннин.

Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.