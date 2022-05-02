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Агент Барриоса: «Он точно останется в «Зените» на следующий сезон»

Полузащитник Барриос будет выступать за «Зенит» в следующем сезоне
Иван Шитик
Корреспондент
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Агент Луис Фелипе Поссо, который представляет интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, заявил, что его клиент продолжит играть за питерский клуб в следующем сезоне.

«Вильмар счастлив в «Зените». Он точно останется в команде на следующий сезон. Об уходе не может быть и речи», — сказал агент Sport24.

Контракт Барриоса с «Зенитом» действует до лета 2026 года.

В «Зените» 28-летний колумбиец играет с 2019 года, куда перешел из «Бока Хуниорс». На счету Барриоса 34 матча в текущем сезоне и 1 голевой пас.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-02-agent-barriosa-vilmar-schastliv-v-zenite-on-tochno-ostanetsya-v-komande-na-sleduyushchiy-sezon
Вильмар Барриос
ФК Зенит
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2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 1 : 0
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Матео Кассьерра

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Сочи

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П
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Далер Кузяев

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Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Реми Кабелла

Краснодар

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Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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 21 1 3
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