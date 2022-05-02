Агент Барриоса: «Он точно останется в «Зените» на следующий сезон»

Полузащитник Барриос будет выступать за «Зенит» в следующем сезоне

Агент Луис Фелипе Поссо, который представляет интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, заявил, что его клиент продолжит играть за питерский клуб в следующем сезоне.

«Вильмар счастлив в «Зените». Он точно останется в команде на следующий сезон. Об уходе не может быть и речи», — сказал агент Sport24.

Контракт Барриоса с «Зенитом» действует до лета 2026 года.

В «Зените» 28-летний колумбиец играет с 2019 года, куда перешел из «Бока Хуниорс». На счету Барриоса 34 матча в текущем сезоне и 1 голевой пас.