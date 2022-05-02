Мостовой согласился со словами Шипачева об огромных зарплатах футболистов

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на слова хоккеиста московского «Динамо» Вадима Шипачева. Ранее он, комментируя свою зарплату в 95 миллионов рублей в год, заявил, что футболисты получают гораздо больше.

Мостовой подчеркнул, что раньше зарплаты футболистов были намного ниже.

«Вообще Шипачев сказал правду. Другое дело, как это люди воспримут. У нас же говорят, что чужие деньги нельзя считать. В мое время зарплаты с сегодняшними тоже были несравнимы. Но мы знаем, что у нас многое раздуто искусственно, поэтому так и получается», — приводит слова Мостового Sport24.

Также экс-футболист ответил на вопрос, справедливо ли что футболисты получают больше хоккеистов. Мостовой назвал неадекватными зарплаты российских футболистов.

«Во-первых, футбол — самый популярный вид спорта в мире. И зарплаты уровня европейских звезд — это нормально. А то, что наши обычные футболисты получают такие большие деньги — это, конечно, неадекватно, но мы знаем, откуда это все берется и как это было произведено», — добавил Мостовой.

В то же время Мостовой допустил, что в футболе можно ввести потолок зарплат.