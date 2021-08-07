«Арсенал» — «Крылья Советов»: Сергеев и Пиняев остались в запасе
«Арсенал» из Тулы примет «Крылья Советов» в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
«Арсенал»: Левашов, Смольников, Бурлак, Новосельцев, Радакович, Бьернстрем, Пантелеев, Чаушич, Хлусевич, Давиташвили, Луценко.
Запасные: Шамов, Довбня, Степанов, Ткачев, Гулиев, Э.кангва, Костадинов, К.Кангва, Панченко, Марков, Аджоев, Тудорие.
«Крылья Советов»: Ломаев, Божин, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Зиньковский, Пруцев, Ежов, Иванисеня, Онугха, Сарвели.
Запасные: Фролов, Овсянников, Чернов, карпов, Кабутов, Липовой, Смирнов, Витюгов, Пиняев, Сергеев, Глушенков, Цыпченко.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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