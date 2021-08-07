Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко объяснил выбор стартового состава на матч 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

«Кордоба — опытный парень. Конечно, взаимопонимания пока не хватает. Но мы работаем в этом направлении.

По Крыховяку сомнений не было. Это очень опытный игрок, который отлично знает наш чемпионат. И много играл с «Зенитом».

Спаич был травмирован. Это игрок высокого уровня. Как только он выздоровел, то мы решили его выставить», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».