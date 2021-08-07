Гончаренко — о составе на матч с «Зенитом»: «По Крыховяку сомнений не было»
Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко объяснил выбор стартового состава на матч 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».
«Кордоба — опытный парень. Конечно, взаимопонимания пока не хватает. Но мы работаем в этом направлении.
По Крыховяку сомнений не было. Это очень опытный игрок, который отлично знает наш чемпионат. И много играл с «Зенитом».
Спаич был травмирован. Это игрок высокого уровня. Как только он выздоровел, то мы решили его выставить», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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