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«Арсенал» — «Краснодар»: судья правильно не назначил пенальти в ворота туляков

15:03
«Арсенал» — «Краснодар»: судья правильно не назначил пенальти в ворота туляков. «Арсенал» — «Краснодар»: судья правильно не назначил пенальти в ворота туляков. «Арсенал» — «Краснодар»: судья правильно не назначил пенальти в ворота туляков.
«Арсенал» — «Краснодар»: судья правильно не назначил пенальти в ворота туляков.
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На 18-й минуте матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — «Краснодар» арбитр Иван Сиденков правильно не назначил 11-метровый удар в ворота тульской команды.

В том моменте в ее штрафной площади произошел контакт мяча с левой рукой Даниила Хлусевича. Но полузащитник использовал руку как опору — в таком случае пенальти не назначается. Видеоассистенты Артем Любимов и Антон Аверьянов решение арбитра поддержали.

«Арсенал» — «Краснодар»: судья правильно не назначил пенальти в ворота туляков.
«Арсенал» — «Краснодар»: судья правильно не назначил пенальти в ворота туляков.
«Арсенал» — «Краснодар»: судья правильно не назначил пенальти в ворота туляков.
«Арсенал» — «Краснодар»: судья правильно не назначил пенальти в ворота туляков.

(Александр Бобров)

Арсенал Т — Краснодар

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