«Сочи» — «Зенит»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Зенита» на матч 25-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет сегодня на стадионе «Фишт» в Сочи.
«Сочи»: Н. Заболотный, Терехов, Заика, Маммана, Прохин, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, А. Заболотный.
Запасные: Адамов, Маргасов, Набиуллин, Пруцев, Барсов, Руденко, Варданян, Дуганджич.
«Зенит»: Лунев, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун, Малком.
Запасные: Кержаков, Одоевский, Круговой, Хотулев, Жирков, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Дриусси, Шамкин.
«СЭ» проведет онлайн трансляцию матча, начало — в 16.30 (мск)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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