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«Сочи» — «Зенит»: стали известны стартовые составы

15:18
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Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Зенита» на матч 25-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет сегодня на стадионе «Фишт» в Сочи.

«Сочи»: Н. Заболотный, Терехов, Заика, Маммана, Прохин, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, А. Заболотный.

Запасные: Адамов, Маргасов, Набиуллин, Пруцев, Барсов, Руденко, Варданян, Дуганджич.

«Зенит»: Лунев, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун, Малком.

Запасные: Кержаков, Одоевский, Круговой, Хотулев, Жирков, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Дриусси, Шамкин.

«СЭ» проведет онлайн трансляцию матча, начало — в 16.30 (мск)

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