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«Спартак» — об игроках команды: «Банда, которая держит в страхе всю округу»

14:33
Футболисты «Спартака». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты «Спартака». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Московский «Спартак» в Twitter опубликовал новую запись, посвященную предстоящему матчу 25-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом».

Клуб показал список игроков, которые будут участвовать в дерби, с забавными характеристиками.

«Банда, которая при поддержке своих приятелей держит в страхе всю округу. После удачного нападения на дерзких ростовчан она готова продолжить дело в Черкизове», — говорится в сообщении.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится сегодня, 11 апреля. Начало — в 19.00 (мск).

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