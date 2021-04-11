«Спартак» — об игроках команды: «Банда, которая держит в страхе всю округу»
Московский «Спартак» в Twitter опубликовал новую запись, посвященную предстоящему матчу 25-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом».
Клуб показал список игроков, которые будут участвовать в дерби, с забавными характеристиками.
«Банда, которая при поддержке своих приятелей держит в страхе всю округу. После удачного нападения на дерзких ростовчан она готова продолжить дело в Черкизове», — говорится в сообщении.
Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится сегодня, 11 апреля. Начало — в 19.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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