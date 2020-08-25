«Арсенал» и «Химки» сыграли вничью. Луценко получил травму и может пропустить матчи сборной

В матче 5-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» и «Химки» не выявили победителя. Игра завершилась со счетом 1:1.

У гостей отличился Камран Алиев, у хозяев — Эванс Кангва.

По ходу встречи «Арсенал» потерял ведущего нападающего. Евгений Луценко был вынужден покинуть поле, держась за заднюю поверхность бедра.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

5-й тур

«Арсенал» (Тула) — «Химки» — 1:1 (0:1)

Голы: Алиев, 30 (0:1). Э.Кангва, 76 (1:1).

«Арсенал» (Тула): Нигматуллин, Комбаров (Хлусевич, 46), Бурлак, Сокол, Бауэр, Чаушич (Пантелеев, 70), Громыко, К.Кангва, Луценко (Минаев, 45+1. Ткачев, 71), Э.Кангва, Лесовой.

«Химки»: Лантратов, Тихий, Данилкин, Тихонов (Засеев, 84), Мурнин (Корян, 60), Кухарчук, Трошечкин, Ломовицкий (Мартусевич, 84), Казанцев, Конате (Полярус, 50), Алиев.

Предупреждения: Алиев, 8. Кухарчук, 11. Трошечкин, 15. Сокол, 59. Казанцев, 67.

Удаление: Казанцев, 78.

Судьи: Волошин. Миневич (оба — Смоленск), Абусуев (Санкт-Петербург).

ВАР: Шадыханов (Москва). Стипиди (Краснодар).

25 августа. Тула. Стадион «Арсенал».