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«Арсенал» — ЦСКА: Акинфеев выйдет в стартовом составе армейцев впервые после болезни

12:51
Игорь Акинфеев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Игорь Акинфеев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Стали известны составы тульского «Арсенала» и ЦСКА на матч 22-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет сегодня, 13 марта в Туле, начало — в 14.00 (мск).

У армейцев впервые после болезни в воротах появится Игорь Акинфеев. Голкипер пропустил две последних встречи красно-синих с «Локомотивом» (0:2) и «Ахматом» (2:0). 25 февраля сообщалось, что вратарь заразился коронавирусом, однако ЦСКА позднее опроверг эту информацию, заявив, что футболист испытывает небольшое недомогание с признаками ОРВИ.

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Довбня, Рассказов, Бауэр, Пантелеев, Ломовицкий, Чаушич, Хлусевич, Костадинов, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Левашов, Бурлак, Сокол, Горбатенко, Коновалов, Э. Кангва, К. Кангва, Громыко, Ковалев, Панченко, Джорджевич.

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Кучаев, Марадишвили, Влашич, Зайнутдинов, Рондон, Эджуке.

Запасные: Помазун, Тороп, Васин, Щенников, Карпов, Обляков, Тикнизян, Сигурдссон, Бохинен, Чалов, Шкурин.

Арсенал Т — ЦСКА

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