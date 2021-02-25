ЦСКА сообщил о состоянии Игоря Акинфеева

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев после кубкового матча со «СКА-Хабаровск» почувствовал небольшое недомогание с признаками ОРВИ, информирует сайт армейцев.

Как отмечается, капитан был изолирован от команды, находится под контролем врачей клуба, которые в данный момент проводят необходимые обследования.

Сегодня появилась информация, что Акинфеев, а также защитник команды Игорь Дивеев не сыграют в матче 20-го тура РПЛ с «Локомотивом» из-за коронавируса.

Кроме того, сообщалось, что подозрение на коронавирус и у второго вратаря армейцев Владислава Торопа, который не попал в заявку ЦСКА на матч 1/8 финала Бетсити Кубка России со СКА (2:0).

ЦСКА из-за болезни Акинфеева вернул из аренды в «Урале» вратаря Илью Помазуна.

Матч «Локомотив» — ЦСКА запланирован на 27 февраля (начало — в 19.00 по московскому времени).

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» идет восьмым.

Акинфеев в нынешнем сезоне провел за ЦСКА 26 матчей, в которых пропустил 25 голов и девять раз сыграл на ноль. У Дивеева 21 встреча, один гол и одна результативная передача.