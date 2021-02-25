ЦСКА сообщил о состоянии Игоря Акинфеева
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев после кубкового матча со «СКА-Хабаровск» почувствовал небольшое недомогание с признаками ОРВИ, информирует сайт армейцев.
Как отмечается, капитан был изолирован от команды, находится под контролем врачей клуба, которые в данный момент проводят необходимые обследования.
Сегодня появилась информация, что Акинфеев, а также защитник команды Игорь Дивеев не сыграют в матче 20-го тура РПЛ с «Локомотивом» из-за коронавируса.
Кроме того, сообщалось, что подозрение на коронавирус и у второго вратаря армейцев Владислава Торопа, который не попал в заявку ЦСКА на матч 1/8 финала Бетсити Кубка России со СКА (2:0).
ЦСКА из-за болезни Акинфеева вернул из аренды в «Урале» вратаря Илью Помазуна.
Матч «Локомотив» — ЦСКА запланирован на 27 февраля (начало — в 19.00 по московскому времени).
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» идет восьмым.
Акинфеев в нынешнем сезоне провел за ЦСКА 26 матчей, в которых пропустил 25 голов и девять раз сыграл на ноль. У Дивеева 21 встреча, один гол и одна результативная передача.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/novosti-meditsinskogo-shtaba-8/
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