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Источник: Акинфеев и Дивеев заразились коронавирусом, ЦСКА вернет Помазуна

08:27
Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и защитник команды Игорь Дивеев не сыграют в матче 20-го тура РПЛ с «Локомотивом» из-за коронавируса, информирует Metaratings.ru 25 февраля.

Оба игрока сдали положительные тесты на COVID-19. Сегодня ЦСКА должен официально объявить о том, что Акинфеев и Дивеев пропустят игру с «Локомотивом».

ЦСКА из-за болезни Акинфеева вернет из аренды в «Урале» вратаря Илью Помазуна. Пункт о досрочном возвращении Помазуна в ЦСКА был прописан в арендном соглашении с екатеринбургским клубом.

Кроме того, подозрение на коронавирус и у второго вратаря армейцев Владислава Торопа, который не попал в заявку ЦСКА на матч 1/8 финала Бетсити Кубка России со СКА (2:0).

Матч «Локомотив» — ЦСКА запланирован на 27 февраля (начало — в 19.00 по московскому времени).

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» идет восьмым.

Акинфеев в нынешнем сезоне провел за ЦСКА 26 матчей, в которых пропустил 25 голов и девять раз сыграл на ноль. У Дивеева 21 встреча, один гол и одна результативная передача.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/akinfeev-i-diveev-zaboleli-koronavirusom-i-propustyat-match-s-lokomotivom/

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