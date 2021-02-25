Источник: Акинфеев и Дивеев заразились коронавирусом, ЦСКА вернет Помазуна

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и защитник команды Игорь Дивеев не сыграют в матче 20-го тура РПЛ с «Локомотивом» из-за коронавируса, информирует Metaratings.ru 25 февраля.

Оба игрока сдали положительные тесты на COVID-19. Сегодня ЦСКА должен официально объявить о том, что Акинфеев и Дивеев пропустят игру с «Локомотивом».

ЦСКА из-за болезни Акинфеева вернет из аренды в «Урале» вратаря Илью Помазуна. Пункт о досрочном возвращении Помазуна в ЦСКА был прописан в арендном соглашении с екатеринбургским клубом.

Кроме того, подозрение на коронавирус и у второго вратаря армейцев Владислава Торопа, который не попал в заявку ЦСКА на матч 1/8 финала Бетсити Кубка России со СКА (2:0).

Матч «Локомотив» — ЦСКА запланирован на 27 февраля (начало — в 19.00 по московскому времени).

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» идет восьмым.

Акинфеев в нынешнем сезоне провел за ЦСКА 26 матчей, в которых пропустил 25 голов и девять раз сыграл на ноль. У Дивеева 21 встреча, один гол и одна результативная передача.