Выборы тренера «Спартака» в «СЭ». Карпин пока вне конкуренции

Меньше суток прошло с момента запуска проекта «СЭ» «Выбери нового тренера «Спартака»!» Доменико Тедеско уйдет по окончании сезона, и уже сейчас нужно думать о преемнике. Ведь руководство клуба уже озвучило задачу — выиграть чемпионство в год столетия клуба, то есть в следующем сезоне. Мы предложили читателям помочь «Спартаку» выбрать тренера для красно-белых.

Итак, первые результаты. Наибольшее количество голосов набрал... Валерий Карпин! За него в противостоянии с сербом Владимиром Ивичем проголосовали 84 процента читателей (более 7 тысяч кликов). «Сбитый летчик», «Валера, верим!», «Потому что они сильнее» — болельщики «Спартака» соскучились по всему этому?

Однако есть пара, в которой преимущество одного из претендентов оказалось еще более существенным: португалец Леандру Жардим набрал 88 процентов в схватке с немцем Бруно Лаббадиа.

Практически нет шансов на проход в следующий раунд у Тьерри Анри — всего 23 процента против Паулу Фонсеки, Дунга значительно отстал от Чезаре Пранделли (26/74). Диего Мартинесу будет сложно догнать Маурицио Сарри (31/69), такой же расклад в паре Роберто Де Дзерби и Курбана Бердыева. В пользу российского специалиста.

Из пяти русскоговорящих тренеров на выход в 1/8 финала пока реально претендуют Карпин и Бердыев. Дмитрий Парфенов, Андрей Талалаев и Юрий Семин свои оппонентам пока уступают. Но все еще может измениться, времени предостаточно. В 1/16 финала голосование продлится до 14 марта 16.00 по московскому времени. Все тренеры, которые наберут больше голосов (число и проценты вы можете отслеживать онлайн), пройдут в 1/8 финала.

Нажимай сюда и выбери нового тренера «Спартака»