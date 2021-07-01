«Арсенал» проиграл сербским «Чукаричкам» в первом товарищеском матче на сборах в Австрии

Тульский «Арсенал» проиграл сербскому клубу «Чукарички» в первом товарищеском матче на сборах в Австрии — 1:3.

Единственный мяч «Арсенала» забил Даниил Хлусевич. У сербской команды отличились Милутин Видосавлевич, Милан Савич и Стефан Чолович.

«Арсенал» ведет подготовку к сезону-2021/22 в Тинькофф РПЛ. В прошлом сезоне команда из Тулы заняла 14-е место.

Товарищеские матчи. Клубы

«Арсенал Т» — «Чукарички» — 1:3 (1:1)

Голы: Хлусевич, 41 (1:0). Видосавлевич, 44 (1:1). Савич, 81 (1:2). Чолович, 84 (1:3).

«Арсенал Т»: Шамов (Левашов, 46), Довбня, Сокол, Степанов, Суханов, Пантелеев, Хлусевич, К.Кангва (Чаушич, 70), Панченко (Стрельчук, 86), Марков (Тудорие, 63), Э.Кангва (Банда, 46).

Предупреждение: Довбня, 69.

1 июля.