«Арсенал» проиграл сербским «Чукаричкам» в первом товарищеском матче на сборах в Австрии
20:27
Тульский «Арсенал» проиграл сербскому клубу «Чукарички» в первом товарищеском матче на сборах в Австрии — 1:3.
Единственный мяч «Арсенала» забил Даниил Хлусевич. У сербской команды отличились Милутин Видосавлевич, Милан Савич и Стефан Чолович.
«Арсенал» ведет подготовку к сезону-2021/22 в Тинькофф РПЛ. В прошлом сезоне команда из Тулы заняла 14-е место.
Товарищеские матчи. Клубы
«Арсенал Т» — «Чукарички» — 1:3 (1:1)
Голы: Хлусевич, 41 (1:0). Видосавлевич, 44 (1:1). Савич, 81 (1:2). Чолович, 84 (1:3).
«Арсенал Т»: Шамов (Левашов, 46), Довбня, Сокол, Степанов, Суханов, Пантелеев, Хлусевич, К.Кангва (Чаушич, 70), Панченко (Стрельчук, 86), Марков (Тудорие, 63), Э.Кангва (Банда, 46).
Предупреждение: Довбня, 69.
1 июля.
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