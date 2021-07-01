Зарема Салихова обвинила Газизова в коррупционных схемах с зарплатой Урунова

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова обвинила бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова в том, что он замешан в коррупционной схеме с зарплатой футболиста московской команды Остона Урунова.

«Я предполагаю, что игрок даже не знает свою зарплату. Наверняка перечисляют зарплату на карту ШГ (Шамиля Газизова — прим. «СЭ»). Ему перепадет максимум 10 процентов, остальное «Папа» забирает. «Сынок» одет, обут, машина есть, кормят в «Спартаке» хорошо, «папа» навещает. Но в первую команду его точно нельзя! ШГ может через него узнавать тактические расстановки и сливать соперникам... за деньги. Что же он теперь так кинул игрока с потенциалом 20-30 млн? Не занимается развитием его карьеры. Не по-отцовски как-то», — написала у себя в Telegram-канале Салихова.

Шамиль Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. Урунов принадлежит «Спартаку» с августа 2020 года. 20-летний узбек провел 9 матчей за красно-белых и забил 1 мяч. Вторую половину сезона-2020/21 футболист провел в «Уфе» на правах аренды, где провел 10 матчей и не отличился результативными действиями.