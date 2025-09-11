Ари хотел бы видеть возвращение Кононова в «Спартак»: «Нужно, чтобы были он и я»

Бывший спортивный директор «Торпедо» Ари заявил, что назначил бы Олега Кононова главным тренером «Спартака», если бы занимал пост спортдира клуба.

— Кононов сейчас справился бы в «Спартаке»?

— Конечно.

— Будь ты спортивным директором, вернул бы его в клуб?

— Естественно. Нужно, чтобы были он и я.

Кононов возглавлял «Спартак» с 2018 по 2019 год. Последним его местом работы было «Торпедо». 15 августа специалиста отправили в отставку.