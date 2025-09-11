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11 сентября 2025, 22:25

Ари хотел бы видеть возвращение Кононова в «Спартак»: «Нужно, чтобы были он и я»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший спортивный директор «Торпедо» Ари заявил, что назначил бы Олега Кононова главным тренером «Спартака», если бы занимал пост спортдира клуба.

— Кононов сейчас справился бы в «Спартаке»?

— Конечно.

— Будь ты спортивным директором, вернул бы его в клуб?

— Естественно. Нужно, чтобы были он и я.

Кононов возглавлял «Спартак» с 2018 по 2019 год. Последним его местом работы было «Торпедо». 15 августа специалиста отправили в отставку.

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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
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