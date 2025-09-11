ЦСКА объявил о переходе Энрике Кармо из «Сан-Паулу»

Полузащитник «Сан-Паулу» Энрике Кармо перешел в ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев.

18-летний бразилец подписал контракт до конца сезона 2029/30. Он будет выступать за армейцев под 37-м номером.

Кармо является воспитанником «Сан-Паулу». Он не провел ни одного матча за основную команду. В активе футболиста также матчи за сборную Бразилии на юношеском и молодежном уровне.