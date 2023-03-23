Масоэро — о возможном получении российского паспорта: «Почту за честь. Это символ огромного уважения»

Аргентинский защитник «Пари НН» Лукас Масоэро ответил на вопрос, планирует ли он получать российский паспорт.

«Не знаю, не знаю. Никогда не скажу, что возражаю против получения вашего паспорта. Напротив, почту за честь. Это символ огромного уважения ко мне со стороны России. Я бы не против получить паспорт, но это не то, без мыслей о чем я заснуть не могу», — приводит Sport24 слова Масоэро.

В текущем сезоне 28-летний футболист провел за «Пари НН» 20 матчей, не отметившись в них результативными действиями.