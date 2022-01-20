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Сегодня, 10:27

Радимов: «Мне очень нравится Семак. У него три подряд чемпионства»

Владислав Радимов высоко оценил тренерские качества Сергея Семака
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о наставнике основной команды петербургского клуба Сергее Семаке.

«Мне очень нравится Семак, как тренер, — приводит слова Радимова Betonmobile.ru. — У него три подряд чемпионства. У меня о Сергее в любом случае субъективное мнение — мы товарищи с 15 лет. Мне сложно говорить».

Также тренер поделился мнением о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе.

«Дзюба все доказывает, забивает мячи. Конечно, Артем все еще конкурентоспособный», — сказал он.

В нынешнем сезоне Дзюба забил 10 мячей и отдал девять результативных передач в 24 матчах за «Зенит». Контракт нападающего с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Контракт Семака с петербуржцами истекает 31 мая 2022 года.

После 18 туров РПЛ «Зенит» набрал 38 очков и возглавляет турнирную таблицу.

Источник: https://betonmobile.ru/radimov-mne-ochen-nravitsya-semak-u-nego-tri-podryad-chempionstva
Артем Дзюба
Владислав Радимов
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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