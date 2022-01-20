Радимов: «Мне очень нравится Семак. У него три подряд чемпионства»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о наставнике основной команды петербургского клуба Сергее Семаке.

«Мне очень нравится Семак, как тренер, — приводит слова Радимова Betonmobile.ru. — У него три подряд чемпионства. У меня о Сергее в любом случае субъективное мнение — мы товарищи с 15 лет. Мне сложно говорить».

Также тренер поделился мнением о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе.

«Дзюба все доказывает, забивает мячи. Конечно, Артем все еще конкурентоспособный», — сказал он.

В нынешнем сезоне Дзюба забил 10 мячей и отдал девять результативных передач в 24 матчах за «Зенит». Контракт нападающего с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Контракт Семака с петербуржцами истекает 31 мая 2022 года.