Филатов заявил, что решение о проведении матча «Локомотива» на нейтральном поле несправедливо
Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов считает, что решение контрольно-дисциплинарного комитета РФС несправедливо по отношению к клубу.
«Несправедливо наказали нас, — сказал Филатов. — И почему все всегда связано со «Спартаком» — это уже надоело. Может, им сразу отдать второе место, чтобы успокоились», — цитирует Филатова ТАСС.
Ранее Григорьянц сообщил, что «Локомотив» обязан провести домашний матч на нейтральном поле в связи с тем, что начальник клуба Станислав Сухина повторно допустил нарушение, зайдя в судейскую после матча 25-го тура против «Спартака» (2:0). В первый раз в сезоне-2020/21 нарушение со стороны Сухины зафиксировали в августе 2020 года после игры 5-го тура против «Ахмата» (2:3).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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