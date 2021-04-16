Филатов заявил, что решение о проведении матча «Локомотива» на нейтральном поле несправедливо

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов считает, что решение контрольно-дисциплинарного комитета РФС несправедливо по отношению к клубу.

«Несправедливо наказали нас, — сказал Филатов. — И почему все всегда связано со «Спартаком» — это уже надоело. Может, им сразу отдать второе место, чтобы успокоились», — цитирует Филатова ТАСС.

Ранее Григорьянц сообщил, что «Локомотив» обязан провести домашний матч на нейтральном поле в связи с тем, что начальник клуба Станислав Сухина повторно допустил нарушение, зайдя в судейскую после матча 25-го тура против «Спартака» (2:0). В первый раз в сезоне-2020/21 нарушение со стороны Сухины зафиксировали в августе 2020 года после игры 5-го тура против «Ахмата» (2:3).